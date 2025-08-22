Le sentier vert de Montmoreau Montmoreau Charente

Le sentier vert de Montmoreau

Le sentier vert de Montmoreau 29 Avenue de l’Aquitaine 16190 Montmoreau Charente Nouvelle-Aquitaine

Le sentier vert vous propose de découvrir la ville de Montmoreau au travers d’un circuit de 6 km divisé en trois parties que l’on peut faire de manière individuelle. Vous découvrez le centre ville mais aussi les bords de la Tude et de beaux points de vue.

English : Le sentier vert de Montmoreau

The green path proposes you to discover the city of Montmoreau through a circuit of 6 km divided into three parts that you can do individually. You will discover the city center but also the banks of the Tude and beautiful viewpoints.

Deutsch : Le sentier vert de Montmoreau

Der grüne Pfad bietet Ihnen die Möglichkeit, die Stadt Montmoreau auf einem 6 km langen Rundweg zu entdecken, der in drei Teile unterteilt ist, die man individuell begehen kann. Sie entdecken das Stadtzentrum, aber auch das Ufer des Flusses Tude und schöne Aussichtspunkte.

Italiano :

Il sentiero verde offre la possibilità di esplorare la città di Montmoreau su un circuito di 6 km suddiviso in tre sezioni percorribili singolarmente. Scoprirete il centro della città, le rive del fiume Tude e alcuni punti panoramici.

Español : Le sentier vert de Montmoreau

La vía verde le ofrece la oportunidad de explorar la ciudad de Montmoreau en un circuito de 6 km dividido en tres tramos que pueden recorrerse individualmente. Descubrirá el centro de la ciudad, así como las orillas del río Tude y algunos magníficos miradores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-26 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme