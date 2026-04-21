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Journée bien vivre, bien vieillir Salle des fêtes Montmoreau

Journée bien vivre, bien vieillir Salle des fêtes Montmoreau samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Avenue Henri Dunant

Ville : 16190 Montmoreau

Département : Charente

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montmoreau

Journée bien vivre, bien vieillir

Salle des fêtes Avenue Henri Dunant Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Animation sport adapté durant la journée. Présence de chorales. Présence de stands à destination des seniors (information, prévention, santé, services).
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Salle des fêtes Avenue Henri Dunant Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 21 92  polejeunesse-montmorelien@orange.fr

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English : Journée bien vivre, bien vieillir

Adapted sports activities during the day. Choirs performing. Stalls for older people (information, prevention, health, services).

L’événement Journée bien vivre, bien vieillir Montmoreau a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Sud Charente

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