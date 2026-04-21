Journée bien vivre, bien vieillir Salle des fêtes Montmoreau
Journée bien vivre, bien vieillir Salle des fêtes Montmoreau samedi 6 juin 2026.
Montmoreau
Journée bien vivre, bien vieillir
Salle des fêtes Avenue Henri Dunant Montmoreau Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Animation sport adapté durant la journée. Présence de chorales. Présence de stands à destination des seniors (information, prévention, santé, services).
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Salle des fêtes Avenue Henri Dunant Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 21 92 polejeunesse-montmorelien@orange.fr
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English : Journée bien vivre, bien vieillir
Adapted sports activities during the day. Choirs performing. Stalls for older people (information, prevention, health, services).
L’événement Journée bien vivre, bien vieillir Montmoreau a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Sud Charente
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