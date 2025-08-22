Le site Pierre Boisson tombeau et lieu d’habitation à Parves-et-Nattages Parves et Nattages Ain

Le site Pierre Boisson tombeau et lieu d’habitation à Parves-et-Nattages

Sentier facile d’accès permettant la découverte du tombeau de Pierre Boisson et de ses abords, entretenu et valorisé par l’association Parves-et-Nattages Patrimoine.

+33 7 86 07 50 83

English : The Pierre Boisson site: tomb and home in Parves-et-Nattages

Easy access path allowing the discovery of the tomb of Pierre Boisson and its surroundings, maintained and developed by the association Parves-et-Nattages Patrimoine.

Deutsch :

Leicht zugänglicher Pfad, der die Entdeckung des Grabes von Pierre Boisson und seiner Umgebung ermöglicht und von der Vereinigung Parves-et-Nattages Patrimoine gepflegt und aufgewertet wird.

Italiano :

Un percorso facilmente accessibile che permette di scoprire la tomba di Pierre Boisson e i suoi dintorni, curato e sviluppato dall’associazione Parves-et-Nattages Patrimoine.

Español :

Un recorrido de fácil acceso que permite descubrir la tumba de Pierre Boisson y sus alrededores, mantenido y desarrollado por la asociación Parves-et-Nattages Patrimoine.

