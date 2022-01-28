Le Tarn proche de Comprégnac (no kill) Comprégnac Aveyron

Le Tarn proche de Comprégnac (no kill) 12100 Comprégnac Aveyron Occitanie

Une des 2 plus grandes rivières du département pouvant être pêcheé toute l’année.

English :

One of the 2 biggest rivers in the department that can be fished all year round.

Deutsch :

Einer der beiden größten Flüsse des Departements, der das ganze Jahr über beangelt werden kann.

Italiano :

Uno dei due fiumi più grandi del dipartimento che può essere pescato tutto l’anno.

Español :

Uno de los 2 ríos más grandes del departamento que se puede pescar todo el año.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-28 par ADT Aveyron