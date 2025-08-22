Le tour de Baracuchet Saint-Étienne-de-Crossey Isère

Le tour de Baracuchet

Le tour de Baracuchet 875 route du paris 38960 Saint-Étienne-de-Crossey Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours propose le tour du Baracuchet qui à 960 m, s’affirme comme le point culminant des Terres Froides. Les petites routes empruntées sont toutes confidentielles… Départ depuis le Gymnase intercommunal.

+33 4 76 93 17 60

English :

This route proposes the tour of the Baracuchet, which at 960 m, is the highest point of the Cold Lands. The small roads used are all confidential… Departure from the Intercommunal Gymnasium.

Deutsch :

Diese Route führt um den Baracuchet herum, der mit 960 m der höchste Punkt der Terres Froides ist. Die kleinen Straßen, die Sie benutzen, sind alle vertraulich… Start vom Gymnase intercommunal aus.

Italiano :

Questo percorso offre un tour del Baracuchet, che con i suoi 960 m è il punto più alto delle Terres Froides. Le piccole strade utilizzate sono tutte riservate? Partenza dalla Palestra Intercomunale.

Español :

Esta ruta ofrece un recorrido por el Baracuchet, que con 960 m es el punto más alto de las Terres Froides. Los pequeños caminos utilizados son todos confidenciales? Salida del Gimnasio Intercomunal.

