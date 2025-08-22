Le tour de Saint-Germain Hauterives Drôme

Le tour de Saint-Germain

Le tour de Saint-Germain Parking du palais ideal du facteur Cheval 26390 Hauterives Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours bénéficie d’un beau panorama sur Hauterives. Dès le départ, vous prendrez un maximum de plaisir avec ce petit sentier très ludique en sous-bois, le long de la Galaure.

English :

This trail has a beautiful panoramic view over Hauterives. Right from the start, you’ll get maximum enjoyment from this playful little trail through the undergrowth along the Galaure.

Deutsch :

Dieser Weg bietet ein schönes Panorama auf Hauterives. Von Anfang an werden Sie auf diesem kleinen, sehr spielerischen Pfad im Unterholz entlang des Flusses Galaure viel Spaß haben.

Italiano :

Questo sentiero offre un bellissimo panorama su Hauterives. Fin dall’inizio vi divertirete con questo piccolo sentiero nel sottobosco, lungo il fiume Galaure.

Español :

Este sendero ofrece un hermoso panorama sobre Hauterives. Desde el principio, te divertirás con este pequeño sendero entre la maleza, a lo largo del río Galaure.

