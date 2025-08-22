Le tour du Bois de l’Ile Saint-Denis-en-Val Loiret

Le tour du Bois de l’Ile A pieds

Le tour du Bois de l’Ile Chemin de la Pointe des Prés 45560 Saint-Denis-en-Val Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 7000.0 Tarif :

Aux portes d’Orléans, découvrez une Loire sauvage, serpentant paresseusement parmi les îlots et les bancs de sable l’été, et qui redevient un fleuve bouillonnant l’hiver.

English : The Bois de l’Ile tour

On the immediate outskirts of Orléans, come and discover the wild side of the Loire, as it lazily winds its way round islets and sandbanks in the summer, to become a foaming whirlpool in winter.

Deutsch :

Vor den Toren von Orléans entdecken Sie eine wilde Loire, die sich im Sommer träge durch kleine Inseln und Sandbänke schlängelt und im Winter wieder zu einem brodelnden Fluss wird.

Italiano :

Alle porte di Orléans, scoprite una Loira selvaggia, che d’estate serpeggia pigramente tra isolotti e banchi di sabbia e che d’inverno torna a essere un fiume spumeggiante.

Español :

A las puertas de Orleans, descubra un Loira salvaje, que serpentea perezosamente entre los islotes y los bancos de arena en verano, y que vuelve a convertirse en un río burbujeante en invierno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire