Le tour du château Verosvres Saône-et-Loire

Cette promenade, facile, vous permettra de découvrir le village et son patrimoine maison natale de Sainte Marguerite Marie Alacoque, le château du Terreau constuit au 13e siècle et rénové au 18e siècle (ne se visite pas), les ruines de l’ancien Prieuré situé à Drompvent.

English :

This easy walk will allow you to discover the village and its heritage: the birthplace of Saint Marguerite Marie Alacoque, the castle of Terreau built in the 13th century and renovated in the 18th century (cannot be visited), the ruins of the old Priory located in Drompvent.

Deutsch :

Dieser leichte Spaziergang führt Sie durch das Dorf und sein Kulturerbe: das Geburtshaus der Heiligen Margarete Maria Alacoque, das im 13. Jahrhundert erbaute und im 18. Jahrhundert renovierte Schloss Terreau (nicht zu besichtigen), die Ruinen des ehemaligen Priorats in Drompvent.

Italiano :

Questa facile passeggiata vi permetterà di scoprire il villaggio e il suo patrimonio: la casa natale di Santa Margherita Maria Alacoque, il castello di Terreau costruito nel XIII secolo e ristrutturato nel XVIII secolo (non visitabile), le rovine dell’antico Priorato situato a Drompvent.

Español :

Este fácil paseo le permitirá descubrir el pueblo y su patrimonio: la casa natal de Santa Margarita María Alacoque, el castillo de Terreau construido en el siglo XIII y renovado en el siglo XVIII (no se puede visitar), las ruinas del antiguo Priorato situado en Drompvent.

