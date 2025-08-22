Le Tour du Mans Le Mans Sarthe
Le Tour du Mans Le Mans Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Le Tour du Mans
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Le Tour du Mans 72000 Le Mans Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 30100.0 Tarif :
Le Tour du Mans, une randonnée entre patrimoine prestigieux et nature préservée.
English :
The Tour du Mans, a tour combining prestigious heritage and unspoilt nature.
Deutsch :
Die Tour du Mans, eine Wanderung zwischen prestigeträchtigem Kulturerbe und unberührter Natur.
Italiano :
Il Tour du Mans, un tour che unisce un patrimonio prestigioso a una natura incontaminata.
Español :
El Tour du Mans, un recorrido que combina patrimonio prestigioso y naturaleza virgen.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par eSPRIT Pays de la Loire