Le Tour du Mans Le Mans Sarthe

Le Tour du Mans

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Le Tour du Mans 72000 Le Mans Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 30100.0 Tarif :

Le Tour du Mans, une randonnée entre patrimoine prestigieux et nature préservée.

English :

The Tour du Mans, a tour combining prestigious heritage and unspoilt nature.

Deutsch :

Die Tour du Mans, eine Wanderung zwischen prestigeträchtigem Kulturerbe und unberührter Natur.

Italiano :

Il Tour du Mans, un tour che unisce un patrimonio prestigioso a una natura incontaminata.

Español :

El Tour du Mans, un recorrido que combina patrimonio prestigioso y naturaleza virgen.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par eSPRIT Pays de la Loire