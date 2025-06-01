Le Trou Bleu VTT n°56 Hauts de Bienne Jura

Le Trou Bleu VTT n°56 Hauts de Bienne Jura vendredi 1 août 2025.

Le Trou Bleu VTT n°56 En VTT assistance électrique Facile

Le Trou Bleu VTT n°56 Chemin des Pêcheurs 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3300.0

Circuit au fil de l’eau menant à une résurgence des lacs de Bellefontaine et des des Mortes le Trou Bleu. Découverte de la ligne des Hirondelles avec le viaduc du Saillard. Balade ludique avec les passerelles himalayennes qui permettent de franchir la rivière.

Facile

https://www.facebook.com/OfficedeTourismeHautJuraArcade/ +33 3 84 33 08 73

English :

Circuit along the water leading to a resurgence of the lakes of Bellefontaine and the Mortes: the Trou Bleu. Discovery of the Swallows line with the Saillard viaduct. Fun walk with the himalayan footbridges which allow to cross the river.

Deutsch :

Rundgang entlang des Wassers, der zu einer Quelle führt, die aus den Seen von Bellefontaine und des Mortes entspringt: dem Trou Bleu. Entdeckung der Hirondelles-Linie mit dem Saillard-Viadukt. Spielerische Wanderung mit den Himalaya-Stegen, die es ermöglichen, den Fluss zu überqueren.

Italiano :

Circuito lungo l’acqua che porta a una risorgenza dei laghi Bellefontaine e des Mortes: il Trou Bleu. Scoperta della linea delle rondini con il viadotto Saillard. Divertente passeggiata con le passerelle himalayane che permettono di attraversare il fiume.

Español :

Circuito a lo largo del agua que conduce a un resurgimiento de los lagos Bellefontaine y des Mortes: el Trou Bleu. Descubrimiento de la línea de las Golondrinas con el viaducto de Saillard. Divertido paseo con las pasarelas del Himalaya que permiten cruzar el río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data