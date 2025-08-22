Le Tunnel de Saint Aignan Omicourt Ardennes

Le Tunnel de Saint Aignan

Le Tunnel de Saint Aignan 08450 Omicourt Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Longez le canal des Ardennes, découvrez ses écluses, et traversez son mystérieux tunnel ! 6 km 2 h Niveau facile A pied Situation Omicourt à 13 km au sud-ouest de Sedan Balisage rose Déconseillé en période de chasse au bois Source Topoguide Les Ardennes…à pied FFRP/Conseil général 1 Emprunter la rue principale (D24) en direction de Malmy, puis monter par la première rue à droite vers le lavoir, sur 150 m. 2 Tourner dans la rue à droite et poursuivre la montée par le chemin herbeux. Le chemin continue en lisière (point de vue sur la vallée de la Bar), puis entre dans la forêt. Prendre le chemin empierré qui s’élève à gauche en sous-bois. 3 Au sommet, traverser la route forestière, puis suivre le sentier qui part en face légèrement sur la droite. Descendre à travers la futaie puis le taillis (point de vue sur la vallée du Rouge-Cogneux et la ferme de Beauregard sur le coteau en face). 4 Au pied de la colline, tourner à droite et suivre le chemin en lisière de la forêt jusqu’à l’écluse automatique de Saint-Aignan. 5 Juste après la maison éclusière, tourner à droite et longer le canal. Passer dans le tunnel et continuer par le chemin de halage jusqu’au pont d’Omicourt. 6 Monter par la rue à droite et retrouver la mairie. Retrouvez cet itinéraire dans le topo-guide FFRandonnée réf. D008 Les Ardennes à pied . En vente en librairie et sur www.ffrandonnee.fr. http://www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=D008 Faire apparaître le logo de la FFRandonnée (cf. PJ Pour tout renseignement complémentaire sur les itinéraires reproduits, veuillez contacter le comité départemental de la randonnée pédestre des Ardennes. Tel 03 24 26 55 95. Email cdrp.ardennes@free.fr

http://www.actual.tm.fr/ +33 3 24 26 55 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walk along the Ardennes canal, discover its locks, and cross its mysterious tunnel! 6 km 2 hrs Easy level On foot Situation: Omicourt 13 km south-west of Sedan Markings: pink Not recommended during wood hunting season Source: Topoguide: Les Ardennes…à pied FFRP/Conseil général 1 Take the main road (D24) towards Malmy, then go up the first street on the right towards the wash-house, for 150 m. 2 Turn right into the street and continue up the grassy path. The path continues along the edge (viewpoint on the Bar valley), then enters the forest. Take the stony path which rises on the left in the undergrowth. 3 At the top, cross the forest road, then follow the path that goes slightly to the right. Go down through the forest and then the coppice (viewpoint on the Rouge-Cogneux valley and the Beauregard farm on the opposite hillside). 4 At the foot of the hill, turn right and follow the path on the edge of the forest up to the automatic lock of Saint-Aignan. 5 Just after the lock house, turn right and follow the canal. Pass through the tunnel and continue along the towpath to the Omicourt bridge. 6 Go up the street on the right and find the town hall. Find this itinerary in the FFRandonnée topo-guide ref. D008 Les Ardennes à pied . On sale in bookshops and on www.ffrandonnee.fr. http://www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=D008 Show the FFRandonnée logo (see PJ For further information on the reproduced itineraries, please contact the Ardennes Hiking Departmental Hiking Committee. Tel 03 24 26 55 95. Email cdrp.ardennes@free.fr

Deutsch :

Gehen Sie am Ardennenkanal entlang, entdecken Sie seine Schleusen und durchqueren Sie seinen geheimnisvollen Tunnel! 6 km 2 h Leichte Schwierigkeit Zu Fuß Lage: Omicourt 13 km südwestlich von Sedan Markierung: rosa Nicht empfehlenswert während der Holzjagd Quelle: Topoguide: Les Ardennes…à pied FFRP/Conseil général 1 Die Hauptstraße (D24) in Richtung Malmy nehmen, dann durch die erste Straße rechts zum Waschhaus 150 m aufsteigen. 2 In die Straße rechts abbiegen und den Aufstieg auf dem Grasweg fortsetzen. Der Weg führt weiter am Waldrand entlang (Aussichtspunkt auf das Bar-Tal), dann in den Wald hinein. Nehmen Sie den geschotterten Weg, der links im Unterholz ansteigt. 3 Auf dem Gipfel überqueren Sie die Forststraße und folgen dem Weg, der gegenüber leicht nach rechts abzweigt. Gehen Sie durch den Hochwald und dann durch das Niederwaldgebiet hinunter (Aussichtspunkt auf das Tal des Rouge-Cogneux und den Bauernhof Beauregard auf dem gegenüberliegenden Hügel). 4 Am Fuß des Hügels biegen Sie rechts ab und folgen dem Weg am Waldrand bis zur automatischen Schleuse von Saint-Aignan. 5 Direkt hinter dem Schleusenhaus biegen Sie rechts ab und gehen am Kanal entlang. Gehen Sie durch den Tunnel und weiter auf dem Treidelpfad bis zur Brücke von Omicourt. 6 Gehen Sie rechts die Straße hinauf und finden Sie das Rathaus. Diese Route finden Sie im Topo-Guide FFRandonnée Ref. D008 Les Ardennes à pied . Erhältlich im Buchhandel und auf www.ffrandonnee.fr. http://www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=D008 Das Logo der FFRandonnée zeigen (siehe PJ Für weitere Informationen zu den abgebildeten Routen wenden Sie sich bitte an das Comité départemental de la randonnée pédestre des Ardennes. Tel: 03 24 26 55 95. Email: cdrp.ardennes@free.fr

Italiano :

Percorrete il Canale delle Ardenne, scoprite le sue chiuse e attraversate il suo misterioso tunnel! 6 km ? 2 ore Livello facile A piedi Località: Omicourt, 13 km a sud-ovest di Sedan Segnaletica: rosa Sconsigliato durante la stagione della caccia al bosco Fonte: Topoguide: Les Ardennes?à pied FFRP/Conseil général 1 Prendere la strada principale (D24) in direzione di Malmy, quindi imboccare la prima strada a destra in direzione del lavatoio, per 150 m. 2 Svoltare sulla strada a destra e proseguire su un sentiero erboso. Il sentiero prosegue lungo il margine del bosco (punto di vista sulla valle del Bar), poi entra nel bosco. Prendete il sentiero di ghiaia che sale a sinistra nel sottobosco. 3 In cima, attraversare la strada forestale, quindi seguire il sentiero che va leggermente a destra. Si scende attraverso il bosco e poi il ceduo (vista sulla valle di Rouge-Cogneux e sulla fattoria Beauregard sulla collina di fronte). 4 Ai piedi della collina, svoltare a destra e seguire il sentiero che costeggia il bosco fino alla chiusa automatica di Saint-Aignan. 5 Subito dopo la chiusa, svoltare a destra e seguire il canale. Attraversate il tunnel e proseguite lungo l’alzaia fino al ponte di Omicourt. 6 Risalite la strada sulla destra e trovate il municipio. Questo itinerario si trova nella guida topografica FFRandonnée rif. D008 Les Ardennes à pied . In vendita nelle librerie e su www.ffrandonnee.fr. http://www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=D008 Mostra il logo della FFRandonnée (vedi allegato). Per ulteriori informazioni sugli itinerari riprodotti, contattare il Comitato escursionistico dipartimentale delle Ardenne. Tel: 03 24 26 55 95. Email cdrp.ardennes@free.fr

Español :

Recorra el Canal de las Ardenas, descubra sus esclusas y atraviese su misterioso túnel 6 km ? 2 horas Nivel fácil A pie Localización: Omicourt, 13 km al suroeste de Sedan Señalización: rosa No se recomienda durante la temporada de caza del bosque Fuente: Topoguide: Les Ardennes?à pied FFRP/Conseil général 1 Tomar la carretera principal (D24) en dirección a Malmy, luego tomar la primera carretera a la derecha hacia el lavadero, durante 150 m. 2 Girar en la carretera de la derecha y continuar por el camino de hierba. El camino continúa por el borde del bosque (mirador sobre el valle de Bar), y luego se adentra en el bosque. Tome el camino de grava que se eleva a la izquierda entre la maleza. 3 En la cima, cruzar la carretera forestal y seguir el camino que va ligeramente a la derecha. Bajar por el bosque y luego por el bosquecillo (vista del valle Rouge-Cogneux y de la granja Beauregard en la ladera de enfrente). 4 Al pie de la colina, gire a la derecha y siga el camino que bordea el bosque hasta la esclusa automática de Saint-Aignan. 5 Justo después de la esclusa, gire a la derecha y siga el canal. Atraviese el túnel y continúe por el camino de sirga hasta el puente de Omicourt. 6 Suba por la calle de la derecha y encuentre el ayuntamiento. Puede encontrar este itinerario en la topo-guía FFRandonnée ref. D008 Les Ardennes à pied . A la venta en librerías y en www.ffrandonnee.fr. http://www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=D008 Mostrar el logotipo de la FFRandonnée (ver anexo). Para cualquier información adicional sobre las rutas reproducidas, diríjase al comité departamental de senderismo de las Ardenas. Tel.: 03 24 26 55 95. Correo electrónico cdrp.ardennes@free.fr

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme