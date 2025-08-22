Le Val Lamartinien Verzé Saône-et-Loire

Le Val Lamartinien Vélo à assistance électrique Difficile

Le Val Lamartinien Cave des vignerons des terres secrètes 71960 Verzé Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 30000.0 Tarif :

Parcours de 30 kilomètres à travers les paysages de vignes, la voie verte, avec des passages dans les lieux touristiques comme le château de Berzé-le-Châtel, la maison de Lamartine à Milly-Lamartine et une vue sur les deux roches.

https://macon-tourisme.com/

English :

A 30 kilometer route through the vineyard landscapes, the greenway, with passages in the tourist places like the castle of Berzé-le-Châtel, the house of Lamartine in Milly-Lamartine and a view on the two rocks.

Deutsch :

30 Kilometer lange Strecke durch Weinlandschaften, auf dem grünen Weg, mit Abstechern zu Sehenswürdigkeiten wie dem Schloss von Berzé-le-Châtel, dem Haus von Lamartine in Milly-Lamartine und einem Blick auf die beiden Felsen.

Italiano :

Un percorso di 30 chilometri attraverso i vigneti e la greenway, con visite ad attrazioni turistiche come il castello di Berzé-le-Châtel, la casa di Lamartine a Milly-Lamartine e una vista sulle due rocce.

Español :

Un recorrido de 30 kilómetros a través de viñedos y la vía verde, con visitas a lugares de interés turístico como el castillo de Berzé-le-Châtel, la casa de Lamartine en Milly-Lamartine y una vista de las dos rocas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data