Le Villard des Allues par la Corbassière Les Belleville Savoie vendredi 1 mai 2026.

Le Villard des Allues par la Corbassière

Le Villard des Allues par la Corbassière Villarlurin 73600 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Sentier très agréable mais relativement physique au départ de Villarlurin.
Une randonnée pour les bons marcheurs.

https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/   +33 4 79 04 29 05

English : Le Villard des Allues par la Corbassière

A very pleasant but relatively strenuous trail from Villarlurin.
A hike for good walkers.

Deutsch :

Sehr angenehmer, aber relativ körperlich anstrengender Weg von Villarlurin aus.
Eine Wanderung für gute Wanderer.

Italiano :

Un sentiero molto piacevole ma relativamente faticoso che parte da Villarlurin.
Un’escursione per buoni camminatori.

Español :

Un sendero muy agradable pero relativamente agotador desde Villarlurin.
Una excursión para buenos caminantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme