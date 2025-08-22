Le Villard des Allues par la Corbassière Les Belleville Savoie

Le Villard des Allues par la Corbassière

Le Villard des Allues par la Corbassière Villarlurin 73600 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Sentier très agréable mais relativement physique au départ de Villarlurin.

Une randonnée pour les bons marcheurs.

https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05

English : Le Villard des Allues par la Corbassière

A very pleasant but relatively strenuous trail from Villarlurin.

A hike for good walkers.

Deutsch :

Sehr angenehmer, aber relativ körperlich anstrengender Weg von Villarlurin aus.

Eine Wanderung für gute Wanderer.

Italiano :

Un sentiero molto piacevole ma relativamente faticoso che parte da Villarlurin.

Un’escursione per buoni camminatori.

Español :

Un sendero muy agradable pero relativamente agotador desde Villarlurin.

Una excursión para buenos caminantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme