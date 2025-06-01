L’Échappée volcanique Saint-Jean-le-Centenier Ardèche

L’Échappée volcanique Saint-Jean-le-Centenier Ardèche vendredi 1 août 2025.

L’Échappée volcanique

L’Échappée volcanique Place de la Mairie 07580 Saint-Jean-le-Centenier Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Boucle à vélo le long du massif volcanique du Coiron, de villages authentiques en panoramas à couper le souffle.

Départ de St jean le centenier.

http://www.berg-coiron-tourisme.com/ +33 4 75 94 89 28

English : L’ Échappée volcanique

Bike loop along the Coiron volcanic massif, from authentic villages to breathtaking panoramas.

Departure from St Jean le Centenier.

Deutsch : L’ Échappée volcanique

Radtour entlang des Vulkanmassivs Coiron, von authentischen Dörfern zu atemberaubenden Panoramen.

Start in St jean le centenier.

Italiano :

Pedalate lungo il massiccio vulcanico del Coiron, passando per villaggi autentici e panorami mozzafiato.

Partenza da St Jean le Centenier.

Español : L’ Échappée volcanique

Pedalee a lo largo del macizo volcánico de Coiron, pasando por pueblos auténticos y panoramas impresionantes.

Salida desde St jean le centenier.

