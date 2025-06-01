Les 3 fontaines Moncey Doubs

Les 3 fontaines A pieds Facile

Cette balade au départ de Moncey vous permet de découvrir les fontaines et les berges de l’Ognon. Bordant en grande partie les rives de l’Ognon, rivière qui marque la limite entre les départements du Doubs et de la Haute-Saône., ce circuit de 13km ne présente aucune difficulté. Il vous permettra de découvrir les très jolies fontaines et lavoirs des villages de Moncey, de Thurey-le-Mont et de Valleroy.

Departing from Moncey, this walk takes in the fountains and banks of the Ognon. Most of the route follows the banks of the Ognon, the river that marks the boundary between the Doubs and Haute-Saône departments, and the 13km circuit is not at all difficult. It takes in the pretty fountains and washhouses of the villages of Moncey, Thurey-le-Mont and Valleroy.

Auf dieser Wanderung, die in Moncey beginnt, können Sie die Brunnen und Ufer des Ognon entdecken. Dieser 13 km lange Rundweg verläuft größtenteils entlang der Ufer des Ognon, der die Grenze zwischen den Departements Doubs und Haute-Saône bildet, und weist keine Schwierigkeiten auf. Er führt Sie zu den hübschen Brunnen und Waschhäusern der Dörfer Moncey, Thurey-le-Mont und Valleroy.

Partendo da Moncey, questa passeggiata si snoda tra le fontane e le rive dell’Ognon. La maggior parte del percorso segue le rive dell’Ognon, il fiume che segna il confine tra i dipartimenti del Doubs e dell’Haute-Saône. 13 km di lunghezza, non è affatto difficile. Si costeggiano le belle fontane e i lavatoi dei villaggi di Moncey, Thurey-le-Mont e Valleroy.

Este paseo comienza en Moncey y recorre las fuentes y riberas del Ognon. La mayor parte del recorrido sigue las orillas del Ognon, río que marca la frontera entre los departamentos de Doubs y Haute-Saône. De 13 km de longitud, no presenta ninguna dificultad. Descubrirá fuentes y lavaderos muy bonitos en los pueblos de Moncey, Thurey-le-Mont y Valleroy.

