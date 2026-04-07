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Vide grenier du FRIJEP à Moncey Rue de la clairière Moncey

Vide grenier du FRIJEP à Moncey Rue de la clairière Moncey dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Rue de la clairière

Adresse : Quartier de la clairière

Ville : 25870 Moncey

Département : Doubs

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Moncey

Vide grenier du FRIJEP à Moncey

Rue de la clairière Quartier de la clairière Moncey Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Le vide-greniers est de retour à MONCEY, avec un invité d’exception!
Le sympathique jardinier Roland Motte de l’émission Ici Besançon nous fera l’honneur de sa présence pour le retour de notre brocante, dès le repas du midi.
Vous avez un projet de potager, des questions sur vos plantes? Il vous répondra à partir de 14h dans la salle du foyer rural.
Buvette et petite restauration sur place.
Inscription en lien (Bouton site web )   .

Rue de la clairière Quartier de la clairière Moncey 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 67 84 00  frijep.moncey@gmail.com

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English : Vide grenier du FRIJEP à Moncey

L’événement Vide grenier du FRIJEP à Moncey Moncey a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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