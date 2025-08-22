Les arts et les lettres Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

Les arts et les lettres A pieds

Les arts et les lettres Du petit parking au-dessus de la salle polyvalente de Merlieux 02000 Merlieux-et-Fouquerolles Aisne Hauts-de-France

De Bourguignon à Merlieux, cette balade bucolique aux très beaux panoramas résume merveilleusement le patrimoine de la région nombreux vendangeoirs dont celui des Frères Le Nain, églises remarquables, sans compter les multiples lavoirs, fontaines et abreuvoirs qui agrémentent le circuit.

English :

From Bourguignon to Merlieux, this bucolic stroll with its beautiful panoramas wonderfully sums up the region’s heritage: numerous wine-growing houses, including that of the Le Nain brothers, remarkable churches, not to mention the many washhouses, fountains and drinking troughs that adorn the circuit.

Deutsch :

Von Bourguignon bis Merlieux fasst diese bukolische Wanderung mit sehr schönen Panoramen das Kulturerbe der Region wunderbar zusammen: zahlreiche Weinkeltereien, darunter die der Brüder Le Nain, bemerkenswerte Kirchen, ganz zu schweigen von den zahlreichen Waschhäusern, Brunnen und Tränken, die den Weg schmücken.

Italiano :

Da Bourguignon a Merlieux, questa passeggiata bucolica, con le sue splendide viste panoramiche, è una splendida sintesi del patrimonio della regione: numerose case di viticoltori, tra cui quella dei fratelli Le Nain, chiese notevoli, per non parlare dei numerosi lavatoi, fontane e abbeveratoi che punteggiano il percorso.

Español :

De Bourguignon a Merlieux, este bucólico paseo con hermosas vistas panorámicas es un magnífico resumen del patrimonio de la región: numerosas casas vitícolas, entre ellas la de los hermanos Le Nain, iglesias notables, sin olvidar los numerosos lavaderos, fuentes y abrevaderos que salpican la ruta.

