Repair’Café Merlieux-et-Fouquerolles

Merlieux-et-Fouquerolles

Repair’Café

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:30:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Rendez-vous le samedi 19 septembre à Géodomia de 9h30 à 12h00.

Au programme:

Ne jetez plus, réparez ! Lors de ce Repair’Café, l’équipe de répar’acteurs de Géodomia vous accompagne pour remettre en état vos objets du quotidien, qu’ils soient électriques ou non. Cet atelier participatif est l’occasion d’apprendre à réparer, d’échanger des savoir-faire et de partager des conseils pratiques dans une ambiance conviviale.

Ouvert à tous, le Repair’Café contribue à la réduction des déchets et à la lutte contre l’obsolescence programmée tout en donnant une seconde vie à vos objets.

Gratuit.

Informations au 03 23 80 32 20

Rendez-vous le samedi 19 septembre à Géodomia de 9h30 à 12h00.

Au programme:

Ne jetez plus, réparez ! Lors de ce Repair’Café, l’équipe de répar’acteurs de Géodomia vous accompagne pour remettre en état vos objets du quotidien, qu’ils soient électriques ou non. Cet atelier participatif est l’occasion d’apprendre à réparer, d’échanger des savoir-faire et de partager des conseils pratiques dans une ambiance conviviale.

Ouvert à tous, le Repair’Café contribue à la réduction des déchets et à la lutte contre l’obsolescence programmée tout en donnant une seconde vie à vos objets.

Gratuit.

Informations au 03 23 80 32 20 .

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20

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English :

Meet us on Saturday September 19 at Géodomia from 9:30am to 12:00pm.

On the agenda:

Don’t throw things away, repair them! At this Repair?Café, Géodomia?s team of repairers will help you restore your everyday objects, whether electrical or not. This participative workshop is an opportunity to learn how to repair, exchange know-how and share practical advice in a convivial atmosphere.

Open to all, the Repair-Café contributes to waste reduction and the fight against programmed obsolescence, while giving a second life to your objects.

Free admission.

Information on 03 23 80 32 20

L’événement Repair’Café Merlieux-et-Fouquerolles a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur de Picard