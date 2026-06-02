Rencontre avec un auteur jeunesse Merlieux-et-Fouquerolles

Merlieux-et-Fouquerolles

Rencontre avec un auteur jeunesse

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Rendez-vous le mercredi 30 septembre à Géodomia de 14h00 à 17h00.

Au programme:

Dans le cadre de la Semaine du livre jeunesse de la Fête du livre de Merlieux, venez rencontrer l’un des auteurs invités de l’événement. Cette rencontre permettra aux enfants de découvrir l’univers de la littérature jeunesse ainsi que le métier d’auteur ou d’illustrateur.

Un atelier animé par l’auteur offrira aux jeunes participants l’occasion de découvrir son travail, son parcours et ses créations de manière ludique et interactive, tout en développant le goût de la lecture..

Gratuit.

informations au 03 23 80 32 20.

Rendez-vous le mercredi 30 septembre à Géodomia de 14h00 à 17h00.

Au programme:

Dans le cadre de la Semaine du livre jeunesse de la Fête du livre de Merlieux, venez rencontrer l’un des auteurs invités de l’événement. Cette rencontre permettra aux enfants de découvrir l’univers de la littérature jeunesse ainsi que le métier d’auteur ou d’illustrateur.

Un atelier animé par l’auteur offrira aux jeunes participants l’occasion de découvrir son travail, son parcours et ses créations de manière ludique et interactive, tout en développant le goût de la lecture..

Gratuit.

informations au 03 23 80 32 20. .

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20

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English :

Meet us on Wednesday September 30 at Géodomia from 2:00 pm to 5:00 pm.

On the agenda:

As part of Children?s Book Week at the Fête du livre de Merlieux, come and meet one of the event?s guest authors. This meeting will enable children to discover the world of children?s literature, as well as the profession of author or illustrator.

A workshop led by the author will give young participants the opportunity to discover his work, his career and his creations in a fun and interactive way, while developing a taste for reading…

Free admission.

information on 03 23 80 32 20.

L’événement Rencontre avec un auteur jeunesse Merlieux-et-Fouquerolles a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur de Picard