Merlieux-et-Fouquerolles

34 éme édition de la Fête du livre de Merlieux

Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Rendez-vous le 4 octobre à Merlieux-et-Fouquerolles de 10h 00 à 17h00.

Au programme:

Ne manquez pas la 34ᵉ édition de la Fête du livre de Merlieux ! Tout au long de la journée, profitez de rencontres avec des auteurs, d’animations variées, de ventes de livres neufs et d’occasion ainsi que de nombreux stands pour petits et grands.

Cette année, le Pôle environnement met à l’honneur le thème La Nature à notre porte . À travers des ouvrages, des expositions, des stands et des échanges, découvrez comment la nature nous entoure au quotidien et pourquoi sa préservation commence près de chez nous.

Gratuit.

Informations au 03 23 80 32 20

Rendez-vous le 4 octobre à Merlieux-et-Fouquerolles de 10h 00 à 17h00.

Au programme:

Ne manquez pas la 34ᵉ édition de la Fête du livre de Merlieux ! Tout au long de la journée, profitez de rencontres avec des auteurs, d’animations variées, de ventes de livres neufs et d’occasion ainsi que de nombreux stands pour petits et grands.

Cette année, le Pôle environnement met à l’honneur le thème La Nature à notre porte . À travers des ouvrages, des expositions, des stands et des échanges, découvrez comment la nature nous entoure au quotidien et pourquoi sa préservation commence près de chez nous.

Gratuit.

Informations au 03 23 80 32 20 .

Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20

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English :

See you on October 4 at Merlieux-et-Fouquerolles from 10:00 am to 5:00 pm.

On the program:

Don’t miss the 34? edition of the Merlieux Book Fair! Throughout the day, enjoy meetings with authors, a variety of events, sales of new and second-hand books, and numerous stands for young and old alike.

This year, the Pôle environnement is focusing on the theme of Nature on our doorstep . Through books, exhibitions, stands and discussions, discover how nature surrounds us on a daily basis, and why its preservation begins close to home.

Free admission.

Information on 03 23 80 32 20

L’événement 34 éme édition de la Fête du livre de Merlieux Merlieux-et-Fouquerolles a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur de Picard