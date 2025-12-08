Les batteries du Mont-Canisy Benerville-sur-Mer Calvados

Les batteries du Mont-Canisy

Les batteries du Mont-Canisy 14910 Benerville-sur-Mer Calvados Normandie

Le site naturel protégé du Mont Canisy domine la mer de ses 110 m. De 1935 à 1940, la Marine Nationale y installa deux batteries devant concourir à la sécurité de l’estuaire et du Port du Havre. Puis, de 1942 à 1944, ce site devint un maillon important du Mur de l’Atlantique . Divers éléments (casemates, encuvements, ouvrages fortifiés reliés par une galerie de 250 m de long…) subsistent.

Des visites guidées gratuites sont organisées régulièrement par l’association Les Amis du Mont-Canisy .

http://blonville-benerville-tourgeville.fr/ +33 2 31 87 91 14

English : Les batteries du Mont-Canisy

The natural protected site of Mont Canisy looms 110 metres above the sea. From 1935 to 1940, the French Navy established two batteries in order to ensure the safety of the estuary and the port of Le Havre. Then, from 1942 to 1944, the site became one of the essential links in the ‘Atlantic Wall’. Several elements (casemates, emplacements, fortifications linked by a 250m gallery…) remain to this day.

Free guided tours are regularly organised by the Les Amis du Mont-Canisy association.

Deutsch :

Das Naturschutzgebiet Mont Canisy ist 110 m hoch und überragt das Meer. Von 1935 bis 1940 errichtete die französische Marine hier zwei Batterien, die zur Sicherheit der Flussmündung und des Hafens von Le Havre beitragen sollten. Von 1942 bis 1944 wurde die Anlage zu einem wichtigen Teil des Atlantikwalls . Verschiedene Elemente (Kasematten, Encuvements, befestigte Bauwerke, die durch einen 250 m langen Stollen miteinander verbunden sind…) sind noch erhalten

Kostenlose Führungen werden regelmäßig vom Verein Les Amis du Mont-Canisy organisiert.

Italiano :

Il sito naturale protetto di Mont Canisy domina il mare dai suoi 110 metri. Dal 1935 al 1940, la Marina francese installò due batterie in questo sito per proteggere l’estuario e il porto di Le Havre. Poi, dal 1942 al 1944, questo sito divenne un importante anello del Vallo Atlantico . Restano vari elementi (casematte, bunker, opere fortificate collegate da una galleria lunga 250 m?)

L’associazione Les Amis du Mont-Canisy organizza regolarmente visite guidate gratuite.

Español :

El sitio natural protegido de Mont Canisy domina el mar desde sus 110 m. De 1935 a 1940, la marina francesa instaló dos baterías en este lugar para ayudar a asegurar el estuario y el puerto de Le Havre. Luego, de 1942 a 1944, este lugar se convirtió en un importante eslabón del Muro del Atlántico . Se conservan varios elementos (casamatas, búnkeres, obras fortificadas unidas por una galería de 250 m de longitud…)

La asociación Les Amis du Mont-Canisy organiza regularmente visitas guiadas gratuitas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme