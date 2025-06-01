Les becs dans l’eau… ornitho-fluvial Longueil-Annel Oise

Durée : 120 Distance : 10000.0 Tarif :

Découvrez à travers cette randonnée le charme des petites villes de Longueil-Annel et du Plessis-Brion entre nature, culture et bords de l’Oise, vous serez baigné dans un cadre séduisant. Ainsi, laissez-vous bercer par l’histoire de cette rivière à travers maisons batelières et anciennes écluses.

Discover through this hike the charm of the small towns of Longueil-Annel and Le Plessis-Brion: between nature, culture and the banks of the Oise, you will be bathed in a seductive setting. Let yourself be lulled by the history of this river through boat houses and old locks.

Entdecken Sie auf dieser Wanderung den Charme der kleinen Städte Longueil-Annel und Plessis-Brion: Zwischen Natur, Kultur und den Ufern der Oise werden Sie in einem verführerischen Rahmen gebadet. So lassen Sie sich von der Geschichte dieses Flusses anhand von Schifferhäusern und alten Schleusen in den Schlaf wiegen.

Scoprite il fascino delle cittadine di Longueil-Annel e Plessis-Brion attraverso questa passeggiata: tra natura, cultura e le rive dell’Oise, sarete immersi in uno scenario seducente. Lasciatevi cullare dalla storia di questo fiume attraverso le case dei barcaioli e le vecchie chiuse.

Descubra el encanto de las pequeñas ciudades de Longueil-Annel y Plessis-Brion a través de este paseo: entre la naturaleza, la cultura y las orillas del Oise, se sumergirá en un entorno seductor. Déjese arrullar por la historia de este río a través de las casas de los barqueros y las antiguas esclusas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France