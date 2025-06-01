Les Bruyères à VTT Cuy-Saint-Fiacre Seine-Maritime

Les Bruyères à VTT 76220 Cuy-Saint-Fiacre Seine-Maritime Normandie

Durée : 45 Distance : 8400.0 Tarif :

Le circuit des Bruyères vous amène à la conquête des paysages vallonnés typiques du Pays de Bray, pour une randonnée VTT en toute tranquillité.

À travers bois et prairies humides, vous pourrez observer les nombreuses espèces végétales du bocage brayon. Le sentier longe aussi une zone écologique riche et acidophile, c’est à dire ayant un pH acide.

Là, vous y trouverez, des bruyères, qui donnent leur nom à ce circuit de randonnée. Leurs floraisons étant différentes selon les variétés, vous pouvez venir les admirer sur ce circuit en toutes saisons.

English : Les Bruyères à VTT

The circuit of Les Bruyères brings you to the conquest of the typical hilly landscapes of the Pays de Bray, for a mountain bike ride in complete tranquillity

Through woods and wet meadows, you will be able to observe the numerous plant species of the Brayon bocage. The trail also runs along an ecological zone rich in acidophilic pH

There, you will find heather, which gives its name to this hiking trail. Their flowering being different according to the varieties, you can come to admire them on this circuit in all seasons.

Deutsch :

Auf dem Circuit des Bruyères erobern Sie die typischen Hügellandschaften des Pays de Bray und unternehmen eine entspannte Mountainbike-Tour

Durch Wälder und Feuchtwiesen können Sie die zahlreichen Pflanzenarten der Bocage Brayon beobachten. Der Weg führt auch an einer reichen ökologischen Zone vorbei, die acidophil ist, d. h. einen sauren pH-Wert hat

Hier finden Sie Heidekraut, das diesem Wanderweg seinen Namen gibt. Da die verschiedenen Sorten unterschiedlich blühen, können Sie sie auf diesem Wanderweg zu jeder Jahreszeit bewundern.

Italiano :

Il circuito di Bruyères vi porta alla conquista dei tipici paesaggi collinari del Pays de Bray, per una tranquilla passeggiata in mountain bike

Attraverso boschi e prati umidi, potrete osservare le numerose specie vegetali del bocage di Bray. Il percorso si snoda anche lungo una ricca zona ecologica con un pH acidofilo

Qui si trovano le eriche, che danno il nome a questo sentiero escursionistico. La loro fioritura è diversa a seconda della varietà, quindi potete venire ad ammirarli su questo sentiero in tutte le stagioni.

Español :

El circuito de Bruyères le lleva a conquistar los típicos paisajes de colinas del Pays de Bray, para un tranquilo paseo en bicicleta de montaña

A través de bosques y praderas húmedas, podrá observar las numerosas especies vegetales del bocage de Bray. El sendero también discurre por una rica zona ecológica con un pH acidófilo

Aquí encontrará brezos, que dan nombre a esta ruta de senderismo. Su floración es diferente según la variedad, por lo que puede venir a admirarlas en este sendero en todas las estaciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme