Les Cercles de pierres au départ de Bilhères Bilhères Pyrénées-Atlantiques

Cette balade familiale au départ d’un des plus jolis villages de la vallée, tout en prenant de la hauteur, remonte le temps en conduisant au mystérieux site des cromlechs de Lou Couraus.

English : Les Cercles de pierres au départ de Bilhères

This family walk starting from one of the prettiest villages in the valley, while gaining height, goes back in time by leading to the mysterious site of the cromlechs of Lou Couraus.

Deutsch : Les Cercles de pierres au départ de Bilhères

Diese Familienwanderung, die in einem der schönsten Dörfer des Tals beginnt, führt in luftiger Höhe in die Vergangenheit zu den geheimnisvollen Cromlechs von Lou Couraus.

Italiano :

Questa passeggiata per famiglie, che parte da uno dei villaggi più graziosi della valle e, pur guadagnando quota, porta indietro nel tempo fino al misterioso sito dei cromlech di Lou Couraus.

Español : Les Cercles de pierres au départ de Bilhères

Este paseo familiar desde uno de los pueblos más bonitos del valle, al tiempo que gana altura, le lleva al misterioso lugar de los cromlechs de Lou Couraus.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-18 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine