Les chars de la bataille du Matz Lataule Oise
Les chars de la bataille du Matz Lataule Oise vendredi 1 mai 2026.
Les chars de la bataille du Matz A pieds Difficile
Les chars de la bataille du Matz Place de la Mairie 60490 Lataule Oise Hauts-de-France
Durée : 375 Distance : 24500.0 Tarif :
Plus de cent ans après, promenez-vous dans les paysages de la vallée du Matz et de l’Aronde et plongez dans l’histoire de la bataille du Matz.
L’association Juin 18, mémoire des chars propose un circuit historique sur la bataille du Matz afin de commémorer l’attaque du 11 juin 1918 qui s’est déroulée sur le plateau situé entre Mery-la-Bataille et Ressons-sur-Matz. Il s’agit de l’engagement le plus meurtrier, sur une seule journée, pour les chars d’assaut français. Sur 169 engins, 51 % furent détruits….
Difficile
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les chars de la bataille du Matz
More than a hundred years on, take a stroll through the Matz and Aronde valley landscapes and immerse yourself in the history of the Battle of the Matz.
The association Juin 18, mémoire des chars is offering a historical tour of the Battle of the Matz to commemorate the attack of June 11, 1918, which took place on the plateau between Mery-la-Bataille and Ressons-sur-Matz. It was the deadliest single-day engagement for French tanks. Out of 169 tanks, 51% were destroyed.
Deutsch : Les chars de la bataille du Matz
Mehr als hundert Jahre später können Sie durch die Landschaften des Matz- und Aronde-Tals spazieren und in die Geschichte der Schlacht von Matz eintauchen.
Der Verein Juin 18, mémoire des chars (Juni 18, Erinnerung an die Panzer) bietet einen historischen Rundgang über die Schlacht von Matz an, um an den Angriff vom 11. Juni 1918 zu erinnern, der auf dem Plateau zwischen Mery-la-Bataille und Ressons-sur-Matz stattfand. Es handelte sich um den tödlichsten Einsatz der französischen Panzer an einem einzigen Tag. Von 169 Fahrzeugen wurden 51% zerstört.
Italiano :
A più di cento anni di distanza, passeggiate nella campagna delle valli del Matz e dell’Aronde e immergetevi nella storia della battaglia del Matz.
L’associazione Juin 18, mémoire des chars propone un tour storico della battaglia del Matz per commemorare l’attacco dell’11 giugno 1918 sull’altopiano tra Mery-la-Bataille e Ressons-sur-Matz. È stato l’impegno di un solo giorno più letale per i carri armati francesi. Su 169 carri armati, il 51% fu distrutto.
Español : Les chars de la bataille du Matz
Más de cien años después, pasee por los paisajes de los valles del Matz y del Aronde y sumérjase en la historia de la Batalla del Matz.
La asociación Juin 18, mémoire des chars ofrece un recorrido histórico por la Batalla del Matz para conmemorar el ataque del 11 de junio de 1918 en la meseta entre Mery-la-Bataille y Ressons-sur-Matz. Fue el enfrentamiento más mortífero de un solo día para los tanques franceses. De los 169 carros, el 51% fueron destruidos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-01 par SIM Hauts-de-France