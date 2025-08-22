Les chemins de la contrebande La Bricotte Maîche Doubs

Les chemins de la contrebande La Bricotte A pieds

Les chemins de la contrebande La Bricotte 16 rue du Général de Gaulle 25120 Maîche Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 77000.0 Tarif :

La Bricotte une randonnée (de Maîche à Maîche, France) en 5 étapes, avec 77 km dont plusieurs dizaines de km en Suisse. Belvédères, échelles de la Mort, lac de biaufond, payages typiques jurassiens, tourbières… Dans la peau d’une bricottière, vous devez ravitailler votre famille et vos voisins qui sont dans le besoin. Attention à vous de bien cacher vos denrées chaussure, ceinture, chapeau, panier, vêtement… sont autant de cachettes possibles.

https://www.lescheminsdelacontrebande.com/

English :

La Bricotte a hike (from Maîche to Maîche, France) in 5 stages, with 77 km including several tens of km in Switzerland. Belvederes, ladders of Death, lake of Biaufond, typical Jura landscapes, peat bogs… In the role of a bricottière , you have to supply your family and your neighbors who are in need. Be careful to hide your food well: shoes, belts, hats, baskets, clothes? are all possible hiding places.

Deutsch :

La Bricotte eine Wanderung (von Maîche nach Maîche, Frankreich) in 5 Etappen mit 77 km, davon mehrere Dutzend km in der Schweiz. Belvedere, Todesleitern, Lac de Biaufond, typische jurassische Landschaften, Torfmoore… Als Bricottière müssen Sie Ihre Familie und Nachbarn, die in Not sind, mit Lebensmitteln versorgen. Achte darauf, dass du deine Lebensmittel gut versteckst: Schuhe, Gürtel, Hüte, Körbe, Kleidungsstücke usw. sind mögliche Verstecke.

Italiano :

La Bricotte è un’escursione (da Maîche a Maîche, Francia) in 5 tappe, con 77 km di cui alcune decine di km in Svizzera. Belvedere, scale della morte, lago di Biaufond, paesaggi tipici del Giura, torbiere… Nel ruolo di bricottière , dovrete rifornire la vostra famiglia e i vicini che ne hanno bisogno. Fate attenzione a nascondere bene il cibo: scarpe, cinture, cappelli, ceste, vestiti sono tutti possibili nascondigli.

Español :

La Bricotte una caminata (de Maîche a Maîche, Francia) en 5 etapas, con 77 km incluyendo varias decenas de km en Suiza. Belvederes, escaleras de la Muerte, lago de Biaufond, paisajes típicos del Jura, turberas… En el papel de bricottière , deberás abastecer a tu familia y a los vecinos que lo necesiten. Procura esconder bien los alimentos: zapatos, cinturones, sombreros, cestas, ropa… son posibles escondites.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-07 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data