Les chemins de traverses La Voulte-sur-Rhône Ardèche

Les chemins de traverses

Les chemins de traverses place Etienne Jargeat 07800 La Voulte-sur-Rhône Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

L’Ardèche est une terre marquée par l’histoire des transports. Entre Dolce Via et Via Fluvia, partez à la rencontre de ces itinéraires jadis équipés de traverses pour le transport utilitaire des voyageurs et des marchandises dès la fin du XIXème siècle.

https://carte.ardeche-guide.com/parcours/velo-a-assistance-electrique/b437905f-6668-4970-b3a3-c3af1cd98003/les-chemins-de-traverses

English :

The Ardèche is a land marked by the history of transport. From the Dolce Via to the Via Fluvia, discover these routes, which were once equipped with crossings for the utilitarian transport of passengers and goods from the end of the 19th century onwards.

Deutsch :

Die Ardèche ist ein Land, das von der Geschichte des Verkehrs geprägt ist. Zwischen Dolce Via und Via Fluvia begegnen Sie diesen Strecken, die seit dem 19. Jahrhundert mit Schwellen für den Personen- und Gütertransport ausgestattet sind.

Italiano :

L’Ardèche è una terra segnata dalla storia dei trasporti. Dalla Dolce Via alla Via Fluvia, scoprite questi percorsi, un tempo dotati di passaggi per il trasporto di passeggeri e merci a partire dalla fine del XIX secolo.

Español :

La Ardèche es una tierra marcada por la historia del transporte. De la Dolce Via a la Via Fluvia, descubra estas rutas, antaño dotadas de travesías para el transporte de pasajeros y mercancías desde finales del siglo XIX.

