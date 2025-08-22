Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Cérences La Haye-Pesnel Cérences Manche
Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Cérences La Haye-Pesnel 50510 Cérences Manche Normandie
Durée : 285 Distance : 21600.0 Tarif :
A quelques encablures de Cérences, vous pourrez visiter l’abbaye bénédictine d’Hambye, fondée au XIIème siècle sur les bords de la Sienne. En passant par Equilly, vous serez émerveillé par le Logis et son ensemble architectural et paysager du Moyen-âge. Vous continuerez votre chemin jusqu’au bourg de La Haye-Pesnel.
English : Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Cérences La Haye-Pesnel
A short distance from Cérences, you can visit the Benedictine Abbey of Hambye, founded in the 12th century on the banks of the Siena river. Passing through Equilly, you will be amazed by the Logis and its medieval architectural and landscape ensemble. You will continue on your way to the village of La Haye-Pesnel.
Deutsch :
Nur einen Steinwurf von Cérences entfernt können Sie die Benediktinerabtei von Hambye besichtigen, die im 12. Jahrhundert an den Ufern des Flusses Sienne gegründet wurde. Wenn Sie durch Equilly fahren, werden Sie über das Logis und sein mittelalterliches Architektur- und Landschaftsensemble staunen. Sie setzen Ihren Weg bis zur Ortschaft La Haye-Pesnel fort.
Italiano :
A breve distanza da Cérences, si può visitare l’Abbazia benedettina di Hambye, fondata nel XII secolo sulle rive della Sienne. Passando per Equilly, rimarrete stupiti dal Logis e dal suo insieme architettonico e paesaggistico medievale. Si prosegue fino al villaggio di La Haye-Pesnel.
Español :
A poca distancia de Cérences, puede visitar la abadía benedictina de Hambye, fundada en el siglo XII a orillas del Sienne. Al pasar por Equilly, le sorprenderá el Logis y su conjunto arquitectónico y paisajístico medieval. Continuará su camino hacia el pueblo de La Haye-Pesnel.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme