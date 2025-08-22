Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Montebourg Carentan Montebourg Manche
Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Montebourg Carentan 50310 Montebourg Manche Normandie
Durée : 480 Distance : 33000.0 Tarif :
En continuant votre chemin, vous arriverez à Sainte-Mère-Église, 1ère ville libérée par les troupes alliées. Vous sillonerez la campagne manchoise à travers ses pittoresques chemins bocagers pour approcher Carentan et ses marais. Le parcours se termine à Carentan, charmante ville aux accents médiévaux et son port de plaisance.
Continuing on your way, you will arrive at Sainte-Mère-Église, the first town liberated by the allied troops. You will criss-cross the Manchois countryside through its picturesque bocage paths to bring Carentan and its marshes. The route ends in Carentan, a charming town with medieval accents and its marina.
Wenn Sie Ihren Weg fortsetzen, kommen Sie nach Sainte-Mère-Église, der ersten Stadt, die von den alliierten Truppen befreit wurde. Sie durchqueren die Landschaft der Mancha auf ihren malerischen Heckenwegen, um sich Carentan und seinen Sümpfen zu nähern. Die Route endet in Carentan, einer charmanten Stadt mit mittelalterlichem Flair und ihrem Yachthafen.
Proseguendo, arriverete a Sainte-Mère-Église, la prima città liberata dalle truppe alleate. Si prosegue attraverso la campagna della Manche, ammirando i pittoreschi campi coltivati con siepi mentre ci si avvicina a Carentan e alle sue paludi. L’itinerario termina a Carentan, un’incantevole cittadina dal sapore medievale con un porto turistico.
A continuación, llegará a Sainte-Mère-Église, la primera ciudad liberada por las tropas aliadas. Atravesará la campiña manchega y disfrutará de los pintorescos setos de los campos de cultivo a medida que se acerca a Carentan y sus pantanos. La ruta termina en Carentan, encantadora ciudad de sabor medieval con puerto deportivo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Normandie Tourisme