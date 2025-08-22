Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Denneville Lessay Port-Bail-sur-Mer Manche

Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Denneville Lessay

Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Denneville Lessay 50580 Port-Bail-sur-Mer Manche Normandie

Durée : 330 Distance : 22000.0 Tarif :

Le sentier longe le havre de Lessay avant de rejoindre la ville de Lessay célèbre pour son abbatiale et sa foire millénaire qui a lieu chaque 2ème week-end de septembre. Changement de paysage ensuite car vous terminerez votre étape par la traversée d’une forêt.

English : Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Cherbourg Denneville Lessay

The trail follows the harbour of Lessay before reaching the town of Lessay famous for its abbey church and its millennial fair which takes place every 2nd weekend of September. Change of scenery then as you will end your stage by crossing a forest.

Deutsch :

Der Weg führt Sie am Hafen von Lessay vorbei, bevor Sie die Stadt Lessay erreichen, die für ihre Abteikirche und den tausendjährigen Jahrmarkt, der jedes zweite Wochenende im September stattfindet, berühmt ist. Danach wechseln Sie die Landschaft, denn Sie beenden Ihre Etappe mit der Durchquerung eines Waldes.

Italiano :

Il sentiero costeggia il porto di Lessay prima di raggiungere la cittadina di Lessay, famosa per la sua chiesa abbaziale e la sua fiera millenaria che si svolge ogni secondo fine settimana di settembre. Il paesaggio cambia poi quando si termina la tappa attraversando una foresta.

Español :

El camino bordea el puerto de Lessay antes de llegar a la ciudad de Lessay, famosa por su iglesia abacial y su feria milenaria que se celebra cada segundo fin de semana de septiembre. A continuación, el paisaje cambia al terminar la etapa atravesando un bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme