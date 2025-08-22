Les Chevaux de Capucine Doranges Puy-de-Dôme

Les Chevaux de Capucine

Les Chevaux de Capucine 63220 Doranges Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Vous souhaitez découvrir le Livradois Forez à cheval ? Alors venez profiter des balades et randonnées sur les Chevaux et Poneys de Capucine, ils sauront vous faire goûter la joie d’être en pleine nature, guidés et accompagnés par les chevaux.

https://leschevauxdecapucine.fr/ +33 7 67 15 67 92

English :

You want to discover the Livradois Forez on horseback? Then come and enjoy the rides and excursions on Capucine’s Horses and Ponies, they will make you taste the joy of being in the middle of nature, guided and accompanied by the horses.

Deutsch :

Möchten Sie das Livradois Forez zu Pferd entdecken? Dann genießen Sie die Ausflüge und Wanderungen auf den Pferden und Ponys von Capucine. Sie werden Ihnen die Freude vermitteln, in der freien Natur zu sein, geführt und begleitet von den Pferden.

Italiano :

Volete scoprire il Livradois Forez a cavallo? Allora venite a godervi le passeggiate sui cavalli e sui pony di Capucine, che vi faranno assaporare la gioia di stare in mezzo alla natura, guidati e accompagnati dai cavalli.

Español :

¿Le gustaría descubrir el Livradois Forez a caballo? Entonces venga a disfrutar de los paseos en los caballos y ponis de Capucine, que le harán saborear la alegría de estar en plena naturaleza, guiado y acompañado por los caballos.

