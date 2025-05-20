Les clefs de Thémines Thémines Lot

Sur le plateau du causse, venez découvrir l’étonnant village de Thémines aux portes d’un terroir karstique où se perdent les cours d’eau.

Le village de Thémines se situe sur une ligne géologique qui sépare le Causse calcaire et le Limargue argileux sur la frange est du Parc naturel régional des Causses du Quercy. Cette situation géologique particulière entraine la perte des eaux du ruisseau de l’Ouysse, venant du Ségala, dans les pertes de Thémines ce gouffre est le point de départ d’un immense réseau souterrain.

English : Les clefs de Thémines

On the plateau of the Causse, come and discover the astonishing village of Thémines at the gates of a karstic land where rivers are lost.

The village of Thémines is located on a geological line that separates the limestone Causse and the clayey Limargue on the eastern fringe of the Regional Natural Park of the Causses du Quercy. This particular geological situation leads to the loss of the waters of the Ouysse stream, coming from the Ségala, in the losses of Thémines: this chasm is the starting point of an immense underground network.

Deutsch :

Auf dem Causse-Plateau entdecken Sie das erstaunliche Dorf Thémines an den Toren eines Karstgebiets, in dem sich die Wasserläufe verlieren.

Das Dorf Thémines liegt auf einer geologischen Linie, die den kalkhaltigen Causse und den tonhaltigen Limargue am östlichen Rand des regionalen Naturparks Causses du Quercy voneinander trennt. Diese besondere geologische Situation führt dazu, dass das Wasser des Ouysse-Baches, das aus dem Ségala kommt, in den Verlusten von Thémines verloren geht: Dieser Abgrund ist der Ausgangspunkt eines riesigen unterirdischen Netzes.

Italiano :

Sull’altopiano della Causse, venite a scoprire il sorprendente villaggio di Thémines, alle porte di una terra carsica dove i torrenti si perdono.

Il villaggio di Thémines è situato su una linea geologica che separa la Causse calcarea dalla Limargue argillosa, ai margini orientali del Parco Naturale Regionale Causses du Quercy. Questa particolare situazione geologica fa sì che l’acqua del torrente Ouysse, proveniente dalla Ségala, si disperda nelle perdite di Thémines: questa voragine è il punto di partenza di un’immensa rete sotterranea.

Español :

En la meseta del Causse, venga a descubrir el sorprendente pueblo de Thémines, a las puertas de una tierra kárstica donde se pierden los arroyos.

El pueblo de Thémines está situado en una línea geológica que separa la Causse calcárea y la Limargue arcillosa en la franja oriental del Parque Natural Regional de Causses du Quercy. Esta particular situación geológica provoca la pérdida de agua del arroyo Ouysse, procedente del Ségala, en las pérdidas de Thémines: esta sima es el punto de partida de una inmensa red subterránea.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme (ADT du Lot)