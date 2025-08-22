LES COTEAUX DE CHAMPAGNE PR N°14 Rizaucourt-Buchey Haute-Marne

Les coteaux de Champagne PR N°14 A pieds Facile

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Les coteaux de Champagne PR N°14 52000 Rizaucourt-Buchey Haute-Marne Grand Est

Durée : Distance : 15.5 Tarif :

Facile

https://www.bienvenue-hautemarne.fr/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Deutsch :

Italiano :

Español :

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-11 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne