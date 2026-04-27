Rizaucourt-Buchey

Vide-grenier de Rizaucourt Buchey

Village de Rizaucourt Buchey Rizaucourt-Buchey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Tout public

Restauration et buvette sur place.

Pêche à la ligne.

Filet garni. .

Village de Rizaucourt Buchey Rizaucourt-Buchey 52330 Haute-Marne Grand Est +33 7 84 14 25 16 lesamisderb@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier de Rizaucourt Buchey Rizaucourt-Buchey a été mis à jour le 2026-04-27 par Antenne de Chaumont