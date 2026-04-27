Vide-grenier de Rizaucourt Buchey Rizaucourt-Buchey
Vide-grenier de Rizaucourt Buchey Rizaucourt-Buchey dimanche 3 mai 2026.
Rizaucourt-Buchey
Vide-grenier de Rizaucourt Buchey
Village de Rizaucourt Buchey Rizaucourt-Buchey Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Tout public
Restauration et buvette sur place.
Pêche à la ligne.
Filet garni. .
Village de Rizaucourt Buchey Rizaucourt-Buchey 52330 Haute-Marne Grand Est +33 7 84 14 25 16 lesamisderb@gmail.com
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English :
L’événement Vide-grenier de Rizaucourt Buchey Rizaucourt-Buchey a été mis à jour le 2026-04-27 par Antenne de Chaumont