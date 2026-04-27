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Vide-grenier de Rizaucourt Buchey Rizaucourt-Buchey

Vide-grenier de Rizaucourt Buchey Rizaucourt-Buchey

Vide-grenier de Rizaucourt Buchey Rizaucourt-Buchey dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Village de Rizaucourt Buchey

Ville : 52330 Rizaucourt-Buchey

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Rizaucourt-Buchey

Vide-grenier de Rizaucourt Buchey

Village de Rizaucourt Buchey Rizaucourt-Buchey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Tout public
Restauration et buvette sur place.
Pêche à la ligne.
Filet garni.   .

Village de Rizaucourt Buchey Rizaucourt-Buchey 52330 Haute-Marne Grand Est +33 7 84 14 25 16  lesamisderb@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier de Rizaucourt Buchey Rizaucourt-Buchey a été mis à jour le 2026-04-27 par Antenne de Chaumont

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