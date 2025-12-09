Les Coteaux de Collan Collan Yonne

Les Coteaux de Collan Difficulté moyenne

Les Coteaux de Collan 89700 Collan Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Ce circuit vous conduira au cœur du fameux vignoble de Chablis à la découverte des coteaux viticoles de Collan et Fleys. De magnifiques panoramas sur les vignes s’offriront à vous. Une belle randonnée pour œnologues amateurs !

English :

This tour takes you to the heart of the famous Chablis vineyards, to discover the Collan and Fleys hillsides. Magnificent panoramas of the vineyards await you. A great hike for amateur ?nologists!

Deutsch :

Diese Tour führt Sie durch das berühmte Weinbaugebiet von Chablis zu den Weinhängen von Collan und Fleys. Dabei bieten sich Ihnen herrliche Panoramen über die Weinberge. Eine schöne Wanderung für Hobby-Nologen!

Italiano :

Questo tour vi porterà nel cuore dei famosi vigneti di Chablis, alla scoperta delle colline viticole di Collan e Fleys. Potrete godere di magnifiche viste panoramiche sui vigneti. Una passeggiata ideale per i dilettanti!

Español :

Esta excursión le llevará al corazón de los famosos viñedos de Chablis para descubrir las laderas vitícolas de Collan y Fleys. Disfrutará de magníficas vistas panorámicas de los viñedos. Un paseo ideal para los aficionados a la viticultura

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data