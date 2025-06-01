Les côtes de Moselle Ancy-Dornot Moselle

En rive gauche de la Moselle, Ancy-sur-Moselle et Novéant-sur-Moselle sont des départs de randonnée privilégiés. Le village de Dornot, perché sur les hauteurs est caractéristiques des villages de vignerons des côtes, avec ses ruelles étroites et tortueuses, qui offrent de beaux panoramas sur la vallée de la Moselle.

Les rochers de la Fraze, le monument des passeurs, la Croix Saint Clément, le parcours historique de la bataille de 1944 sont autant de lieux qui évoquent la nature et les siècles d’histoire du Val de Moselle.

Les chemins sont balisés en réseau, ce qui permet de composer sa balade à sa convenance. Balisage: rectangle jaune.

On the left bank of the Moselle, Ancy-sur-Moselle and Novéant-sur-Moselle are privileged hiking departures. The village of Dornot, perched on the heights, is characteristic of the winegrowers’ villages on the coast, with its narrow, winding streets offering beautiful panoramas of the Moselle valley.

The rocks of the Fraze, the monument of the smugglers, the Croix Saint Clément, the historical route of the 1944 battle are all places that evoke the nature and centuries of history of the Moselle Valley.

The paths are marked out in a network, which allows you to compose your walk at your convenience. Markings: yellow rectangle.

Am linken Moselufer sind Ancy-sur-Moselle und Novéant-sur-Moselle beliebte Ausgangspunkte für Wanderungen. Das auf einer Anhöhe gelegene Dorf Dornot ist mit seinen engen, verwinkelten Gassen, die schöne Ausblicke auf das Moseltal bieten, typisch für die Winzerdörfer der Küstenregion.

Die Felsen der Fraze, das Denkmal der Fährleute, das Kreuz Saint Clément und der historische Parcours der Schlacht von 1944 sind Orte, die an die Natur und die jahrhundertelange Geschichte des Moseltals erinnern.

Die Wege sind in einem Netz markiert, so dass Sie Ihre Wanderung nach Belieben zusammenstellen können. Markierung: gelbes Rechteck

Sulla riva sinistra della Mosella, Ancy-sur-Moselle e Novéant-sur-Moselle sono punti di partenza ideali per passeggiate. Il villaggio di Dornot, arroccato sulle alture, è caratteristico dei villaggi di viticoltori delle colline, con le sue strade strette e tortuose, che offrono splendide viste sulla valle della Mosella.

Le rocce della Fraze, il monumento ai contrabbandieri, la Croce di Saint Clément, il percorso storico della battaglia del 1944 sono tutti luoghi che evocano la natura e i secoli di storia della Valle della Mosella.

I sentieri sono tracciati in una rete che permette di comporre la passeggiata a proprio piacimento. Marcatura: rettangolo giallo.

En la orilla izquierda del Mosela, Ancy-sur-Moselle y Novéant-sur-Moselle son puntos de partida ideales para los paseos. El pueblo de Dornot, encaramado en las alturas, es característico de los pueblos vinícolas de las colinas, con sus calles estrechas y sinuosas, que ofrecen hermosas vistas sobre el valle del Mosela.

Las rocas del Fraze, el monumento a los contrabandistas, la Cruz de Saint Clément, el recorrido histórico de la batalla de 1944 son lugares que evocan la naturaleza y los siglos de historia del Valle del Mosela.

Los caminos están señalizados en red, lo que le permite componer su paseo a su conveniencia. Marcado: rectángulo amarillo.

