Jazz dans les Vignes Halle des Fenottes Ancy-Dornot
Jazz dans les Vignes Halle des Fenottes Ancy-Dornot vendredi 12 juin 2026.
Ancy-Dornot
Jazz dans les Vignes
Halle des Fenottes Allée des Fenottes Ancy-Dornot Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Le festival Jazz dans les Vignes revient, avec un grand concert d’ouverture le 12 juin à la Halle des Fenottes d’Ancy-Dornot !
Avec l’ensemble de l’harmonie d’Ancy sous la direction de David BAUSSEY en première partie, et le Big Band du Conservatoire à Rayonnement Régional de l’euro métropole de Metz, sous la direction de Damien PRUD’HOMME.
Une nouvelle édition qui s’annonce exceptionnelle, avec pas moinsde 18 concerts et des musiciens d’exception à découvrir tout au long du parcours ! L’été sera 100% jazz !
Restauration sur place assurée par l’association Anceenne un bar à vins sera proposé tout au long de la soirée, animé par les viticulteurs partenaires du festival, pour vous faire découvrir les richesses du vignoble localTout public
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Halle des Fenottes Allée des Fenottes Ancy-Dornot 57130 Moselle Grand Est +33 6 78 87 89 43
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English :
The Jazz dans les Vignes festival returns, with a grand opening concert on June 12 at the Halle des Fenottes in Ancy-Dornot!
The opening act will be the Ancy harmony ensemble, under the direction of David BAUSSEY, and the Big Band of the Conservatoire à Rayonnement Régional de l’euro métropole de Metz, under the direction of Damien PRUD’HOMME.
A new edition that promises to be exceptional, with no less than 18 concerts and exceptional musicians to discover along the way! This summer will be 100% jazz!
On-site catering provided by the Anceenne association a wine bar will be available throughout the evening, hosted by the festival’s partner winemakers, to help you discover the riches of the local vineyards
L’événement Jazz dans les Vignes Ancy-Dornot a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PONT A MOUSSON