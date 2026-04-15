Jazz dans les Vignes Halle des Fenottes Ancy-Dornot

Ancy-Dornot

Jazz dans les Vignes

Halle des Fenottes Allée des Fenottes Ancy-Dornot Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Le festival Jazz dans les Vignes revient, avec un grand concert d’ouverture le 12 juin à la Halle des Fenottes d’Ancy-Dornot !

Avec l’ensemble de l’harmonie d’Ancy sous la direction de David BAUSSEY en première partie, et le Big Band du Conservatoire à Rayonnement Régional de l’euro métropole de Metz, sous la direction de Damien PRUD’HOMME.

Une nouvelle édition qui s’annonce exceptionnelle, avec pas moinsde 18 concerts et des musiciens d’exception à découvrir tout au long du parcours ! L’été sera 100% jazz !

Restauration sur place assurée par l’association Anceenne un bar à vins sera proposé tout au long de la soirée, animé par les viticulteurs partenaires du festival, pour vous faire découvrir les richesses du vignoble localTout public

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Halle des Fenottes Allée des Fenottes Ancy-Dornot 57130 Moselle Grand Est +33 6 78 87 89 43

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English :

The Jazz dans les Vignes festival returns, with a grand opening concert on June 12 at the Halle des Fenottes in Ancy-Dornot!

The opening act will be the Ancy harmony ensemble, under the direction of David BAUSSEY, and the Big Band of the Conservatoire à Rayonnement Régional de l’euro métropole de Metz, under the direction of Damien PRUD’HOMME.

A new edition that promises to be exceptional, with no less than 18 concerts and exceptional musicians to discover along the way! This summer will be 100% jazz!

On-site catering provided by the Anceenne association a wine bar will be available throughout the evening, hosted by the festival’s partner winemakers, to help you discover the riches of the local vineyards

L’événement Jazz dans les Vignes Ancy-Dornot a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PONT A MOUSSON