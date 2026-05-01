Ancy-Dornot

Yoga Tea Time à la Roseraie

2 rue Bernard Toussaint Ancy-Dornot Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Yoga Tea Time à la Roseraie avec les Roses de Juliette et Pauline Monpere une expérience unique, douce et gourmande à la fois

Venez visiter le jardin et la roseraie où Juliette cultive et récolte les roses, puis laissez vous guider pour un cours de yoga en plein air, mené par Pauline, accessible à tous.

Enfin, détendez vous autour d’un Tea Time préparé en duo par Juliette et Pauline autour de la rose et des produits de Juliette.

Samedi 30 mai, de 14h à 16h30

Places limitées à 10 personnes

Informations et réservations auprès de Pauline au 06 84 58 70 25Tout public

35 .

2 rue Bernard Toussaint Ancy-Dornot 57130 Moselle Grand Est +33 6 84 58 70 25

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English :

Yoga Tea Time at the Roseraie with Juliette and Pauline Monpere’s Roses: a unique, gentle and gourmet experience

Come and visit the garden and rose garden where Juliette grows and harvests the roses, then let yourself be guided for an open-air yoga class led by Pauline, accessible to all.

Finally, relax over a Tea Time prepared by Juliette and Pauline around Juliette’s roses and products.

Saturday, May 30, 2 pm to 4:30 pm

Places limited to 10 people

Information and reservations with Pauline on 06 84 58 70 25

L’événement Yoga Tea Time à la Roseraie Ancy-Dornot a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON