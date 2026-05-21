Ancy-Dornot

Festival Livresse à Ancy-Dornot

Ancy-Dornot Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Salon et festival littéraire Livresse 3è édition

Un festival de littérature mélant bons livres et bons vins, dans un cadre naturel exceptionnel

Un événement porté par la Petite Librairie d’Ars, Ma p’tite librairie de Clouange, et la Bibliothèque d’Ancy-Dornot.

Auteurs éditeurs, artisans, dégustations et animationsTout public

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Ancy-Dornot 57130 Moselle Grand Est festival.livresse@gmail.com

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English :

Livresse? literary fair and festival 3rd edition

A literary festival combining good books and good wine, in an exceptional natural setting

An event supported by the Petite Librairie d’Ars, Ma p’tite librairie de Clouange, and the Bibliothèque d’Ancy-Dornot.

Authors, publishers, artisans, tastings and entertainment

L’événement Festival Livresse à Ancy-Dornot Ancy-Dornot a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PONT A MOUSSON