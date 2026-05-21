Festival Livresse à Ancy-Dornot Ancy-Dornot
Festival Livresse à Ancy-Dornot Ancy-Dornot dimanche 7 juin 2026.
Ancy-Dornot
Festival Livresse à Ancy-Dornot
Ancy-Dornot Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Salon et festival littéraire Livresse 3è édition
Un festival de littérature mélant bons livres et bons vins, dans un cadre naturel exceptionnel
Un événement porté par la Petite Librairie d’Ars, Ma p’tite librairie de Clouange, et la Bibliothèque d’Ancy-Dornot.
Auteurs éditeurs, artisans, dégustations et animationsTout public
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Ancy-Dornot 57130 Moselle Grand Est festival.livresse@gmail.com
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English :
Livresse? literary fair and festival 3rd edition
A literary festival combining good books and good wine, in an exceptional natural setting
An event supported by the Petite Librairie d’Ars, Ma p’tite librairie de Clouange, and the Bibliothèque d’Ancy-Dornot.
Authors, publishers, artisans, tastings and entertainment
L’événement Festival Livresse à Ancy-Dornot Ancy-Dornot a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PONT A MOUSSON
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