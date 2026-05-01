Exposition Boussier Pierre Art & terroir caveau Domaine Buzea Ancy-Dornot

Ancy-Dornot

Exposition Boussier Pierre Art & terroir

caveau Domaine Buzea 6 route d’Ars Ancy-Dornot Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-06-11 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29

À l’occasion de son exposition au Domaine Buzea, Pierre Boussier a le plaisir de vous convier au vernissage qui se tiendra le vendredi 29 mai 2026 à partir de 17h00.

L’artiste sera présent tout au long de cette rencontre et aura le plaisir d’échanger avec les visiteurs autour de son travail, de son univers pictural et des œuvres exposées.

À travers ses créations, Pierre Boussier dévoile une peinture empreinte de sensibilité, où la figure humaine se révèle dans un subtil dialogue entre lumière, transparence et couleur. Après le vernissage, ses œuvres resteront visibles au Domaine Buzea jusqu’au 11 juin 2026, offrant aux visiteurs la possibilité de prolonger cette découverte artistique.Tout public

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caveau Domaine Buzea 6 route d’Ars Ancy-Dornot 57130 Moselle Grand Est +33 6 60 86 07 55

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English :

On the occasion of his exhibition at Domaine Buzea, Pierre Boussier is pleased to invite you to the vernissage on Friday, May 29, 2026, starting at 5:00 pm.

The artist will be present throughout the event, and will be delighted to talk with visitors about his work, his pictorial universe and the works on display.

Pierre Boussier?s paintings are imbued with sensitivity, revealing the human figure in a subtle dialogue between light, transparency and color. After the opening, his works will remain on view at the Domaine Buzea until June 11, 2026, offering visitors the chance to extend this artistic discovery.

L’événement Exposition Boussier Pierre Art & terroir Ancy-Dornot a été mis à jour le 2026-05-26 par OT PONT A MOUSSON