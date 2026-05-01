Des Roses et des Mots Château de Rongueville Ancy-Dornot
Des Roses et des Mots Château de Rongueville Ancy-Dornot samedi 23 mai 2026.
Ancy-Dornot
Des Roses et des Mots
Château de Rongueville 2 rue Bernard Toussaint Ancy-Dornot Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Après-midi au domaine visites guidées et lecture théâtralisée
Venez participer à une expérience exceptionnelle au Château de Rongueville !
Au programme
– 14h45 et 15h30 visites guidées de la distillerie des Roses de Juliette et découverte du processus de production de l’eau de rose
– 16h30 lecture théâtralisée A Fleur de Mots dans le jardin. Théophile Choquet, comédien, vous invite à découvrir quelques unes des plus belles pages de poésie et de littérature consacrées aux roses, des textes étonnants pour s’émerveiller ou se rafraîchir la mémoire
Buvette gourmande et artisanale A la table des roses et boutique Les Roses de JulietteTout public
20 .
Château de Rongueville 2 rue Bernard Toussaint Ancy-Dornot 57130 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Afternoon at the estate: guided tours and staged reading
Come and take part in an exceptional experience at Château de Rongueville!
Program:
– 2.45pm and 3.30pm: guided tours of the Roses de Juliette distillery and discovery of the rosewater production process
– 4.30pm: A Fleur de Mots staged reading in the garden. Théophile Choquet, actor, invites you to discover some of the most beautiful pages of poetry and literature devoted to roses, with astonishing texts to marvel at or refresh your memory
A la table des roses gourmet snack bar and Les Roses de Juliette boutique
L’événement Des Roses et des Mots Ancy-Dornot a été mis à jour le 2026-05-07 par OT PONT A MOUSSON
À voir aussi à Ancy-Dornot (Moselle)
- Yoga Tea Time à la Roseraie Ancy-Dornot 30 mai 2026
- Jazz dans les Vignes Halle des Fenottes Ancy-Dornot 12 juin 2026