Des Roses et des Mots Château de Rongueville Ancy-Dornot

Ancy-Dornot

Des Roses et des Mots

Château de Rongueville 2 rue Bernard Toussaint Ancy-Dornot Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Après-midi au domaine visites guidées et lecture théâtralisée

Venez participer à une expérience exceptionnelle au Château de Rongueville !

Au programme

– 14h45 et 15h30 visites guidées de la distillerie des Roses de Juliette et découverte du processus de production de l’eau de rose

– 16h30 lecture théâtralisée A Fleur de Mots dans le jardin. Théophile Choquet, comédien, vous invite à découvrir quelques unes des plus belles pages de poésie et de littérature consacrées aux roses, des textes étonnants pour s’émerveiller ou se rafraîchir la mémoire

Buvette gourmande et artisanale A la table des roses et boutique Les Roses de JulietteTout public

20 .

Château de Rongueville 2 rue Bernard Toussaint Ancy-Dornot 57130 Moselle Grand Est

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English :

Afternoon at the estate: guided tours and staged reading

Come and take part in an exceptional experience at Château de Rongueville!

Program:

– 2.45pm and 3.30pm: guided tours of the Roses de Juliette distillery and discovery of the rosewater production process

– 4.30pm: A Fleur de Mots staged reading in the garden. Théophile Choquet, actor, invites you to discover some of the most beautiful pages of poetry and literature devoted to roses, with astonishing texts to marvel at or refresh your memory

A la table des roses gourmet snack bar and Les Roses de Juliette boutique

L’événement Des Roses et des Mots Ancy-Dornot a été mis à jour le 2026-05-07 par OT PONT A MOUSSON