Les deux buttes du Vexin Montagny-en-Vexin Oise

Les deux buttes du Vexin En VTT Difficulté moyenne

Les deux buttes du Vexin Parking communal, rue de la fontaine 60240 Montagny-en-Vexin Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 11400.0 Tarif :

Surplombez le Vexin français du haut des deux buttes, traversez le bois de la Molière et entrez dans des villages charmants.

English : Les deux buttes du Vexin

Overlook the French Vexin from the top of two hills, cross the Molière wood and enter charming villages.

Deutsch : Les deux buttes du Vexin

Überblicken Sie das französische Vexin von den beiden Hügeln aus, durchqueren Sie den Bois de la Molière und betreten Sie charmante Dörfer.

Italiano :

Guardate il Vexin francese dalla cima dei due colli, attraversate il bosco di Molière e addentratevi in incantevoli villaggi.

Español : Les deux buttes du Vexin

Contemple el Vexin francés desde lo alto de las dos colinas, atraviese el bosque de Molière y entre en pueblos encantadores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France