Les Écuries de la Boissière Orveau Essonne

Les Écuries de la Boissière

Les Écuries de la Boissière Route de la Ferté-Alais D145 91590 Orveau Essonne Île-de-France

Situées à 40 Km de Paris, en plein cœur du Parc du Gâtinais, les écuries de la Boissière vous accueillent dans un écrin de verdure…

Diverses activités vous sont proposées, de l’initiation à la compétition.

http://www.ecuries-boissiere.com/ +33 1 64 57 58 77

English :

Located 40 km from Paris, in the heart of the Parc du Gâtinais, the stables of La Boissière welcome you in a green setting…

Various activities are proposed to you, from initiation to competition.

Deutsch :

40 km von Paris entfernt, im Herzen des Parc du Gâtinais, begrüßen Sie die Ställe von La Boissière in einer grünen Oase…

Es werden Ihnen verschiedene Aktivitäten angeboten, von Anfängerkursen bis hin zu Wettkämpfen.

Italiano :

Situate a 40 km da Parigi, nel cuore del Parco del Gâtinais, le scuderie Boissière vi accolgono in un ambiente verde…

Vi vengono proposte diverse attività, dall’iniziazione alla competizione.

Español :

Situados a 40 km de París, en el corazón del Parque de Gâtinais, los establos de la Boissière le acogen en un entorno verde…

Se le ofrecen diversas actividades, desde la iniciación hasta la competición.

