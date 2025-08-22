Les étangs de Sologne (circuit libre) Saint-Viâtre Loir-et-Cher

Les étangs de Sologne (circuit libre) En VTC

Les étangs de Sologne (circuit libre) 41210 Saint-Viâtre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 20000.0 Tarif :

Les étangs de Sologne parcours de 20 km soit 2 h à bicyclette (carte disponible à la Maison des Etangs) à faire librement.

– En partant de la Maison des Etangs, 2 rue de la Poste à Saint-Viâtre, prendre la direction Vernou-en-Sologne, à gauche de la boulangerie. Circuit n°17.

https://www.maison-des-etangs.fr/ +33 2 54 88 23 00

English :

Ponds of Sologne: 20 km route is 2 pm to 5 am to bicycle or walk (map available at the home of Ponds) to do so freely.

– Starting off from the Maison des Etangs, head toward the church, take the first road to the left (D63) toward Vernou-en-Sologne. You go past the site of Favelle (chÃ

Deutsch : Die Teiche der Sologne

Die Weiher der Sologne: Parcours über 20 km, 2 Stunden mit dem Rad oder 5 Stunden zu Fuß (Karte im Haus der Weiher erhältlich), die Wege sind frei zugänglich.

– Ab dem Haus der Weiher, 2 rue de la Poste in Saint-Viâtre, gehen Sie in Richtung Vernou-en-Sologne, links von der Bäckerei.

Italiano :

Gli stagni di Sologne: un’escursione in bicicletta di 20 km o 2 ore (mappa disponibile presso la Maison des Etangs) da fare liberamente.

– Dalla Maison des Etangs, 2 rue de la Poste a Saint-Viâtre, prendere la direzione Vernou-en-Sologne, a sinistra della panetteria. Circuito n°17.

Español :

Los estanques de Sologne: un paseo de 20 km o 2 horas en bicicleta (mapa disponible en la Maison des Etangs) para hacer libremente.

– Desde la Maison des Etangs, 2 rue de la Poste en Saint-Viâtre, tomar la dirección de Vernou-en-Sologne, a la izquierda de la panadería. Circuito n°17.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-07 par SIT Centre-Val de Loire