Les Etangs Ardenais Cher

Les Etangs En VTT

Les Etangs Eglise 18170 Ardenais Cher Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 9700.0 Tarif :

Ca vous tente la route de St Jacques de Compostelle?

C’est un peu trop long pour vous, on peut comprendre et bien avec cette balade accessible de 9,7km, soyez fier(s) d’arpenter une partie (aussi courte soit-elle) de cette route mythique et profitez d’un joli coin de verdure vallonné.

+33 2 48 61 39 89

English :

Are you tempted by the road to Santiago de Compostela?

It’s a little too long for you, we can understand, but with this accessible 9.7km walk, you can be proud to walk part (however short) of this mythical route, and enjoy a pretty spot of rolling greenery.

Deutsch :

Möchten Sie den Jakobsweg nach Santiago de Compostela gehen?

Mit dieser 9,7 km langen, barrierefreien Wanderung können Sie stolz darauf sein, einen Teil dieser mythischen Route zu gehen (so kurz er auch sein mag) und eine schöne grüne, hügelige Gegend zu genießen.

Italiano :

Siete tentati dal cammino di Santiago de Compostela?

Possiamo capire che sia un po’ troppo lungo per voi, ma con questa passeggiata accessibile di 9,7 km potrete essere orgogliosi di percorrere una parte (per quanto breve) di questo percorso leggendario e di godervi una bella zona di campagna.

Español :

¿Le tienta el Camino de Santiago?

Comprendemos que le resulte demasiado largo, pero con este accesible paseo de 9,7 km podrá sentirse orgulloso de recorrer parte (aunque sea corta) de esta legendaria ruta y disfrutar de un bonito paraje de campiña ondulada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire