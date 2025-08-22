Les étangs PR n°18 Le Mayet-de-Montagne Allier
Les étangs PR n°18 Place du Champ-de-Foire 03250 Le Mayet-de-Montagne Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Parcours facile où le promeneur pourra observer martin-pêcheurs, hérons cendrés et autres nombreux passereaux.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Les étangs PR n°18
An easy trail where walkers can observe kingfishers, grey herons and many other passerines.
Deutsch : Les étangs PR n°18
Einfache Strecke, auf der der Spaziergänger Eisvögel, Graureiher und zahlreiche andere Sperlingsvögel beobachten kann.
Italiano :
Un sentiero facile dove gli escursionisti possono avvistare martin pescatori, aironi cenerini e molti altri passeriformi.
Español : Les étangs PR n°18
Un sendero fácil donde los caminantes pueden avistar martines pescadores, garzas reales y muchos otros paseriformes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme