Les Éternelles Saint-Nizier-le-Bouchoux Ain

Les Éternelles

Les Éternelles 535 chemin des Boz 01560 Saint-Nizier-le-Bouchoux Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au coeur de la Bresse, Les Éternelles vous accueille dans leur magnifique domaine pour vivre une expérience inoubliable, alliant une prestation équestre unique et une nuitée dans un logement insolite, au milieu d’une nature verdoyante.

https://www.leseternelles.com/ +33 6 42 78 70 81

English : The Eternals

In the heart of the Bresse region, Les Eternelles welcomes you to their magnificent domain to live an unforgettable experience, combining a unique equestrian experience and an overnight stay in an unusual accommodation, in the middle of a green nature.

Deutsch :

Im Herzen der Bresse empfängt Sie Les Éternelles auf ihrem wunderschönen Landgut zu einem unvergesslichen Erlebnis, das eine einzigartige Reitleistung mit einer Übernachtung in einer ungewöhnlichen Unterkunft inmitten der grünen Natur verbindet.

Italiano :

Nel cuore della regione della Bresse, Les Eternelles vi danno il benvenuto nella loro magnifica tenuta per un’esperienza indimenticabile, che combina un’esperienza equestre unica con un pernottamento in un alloggio insolito, in mezzo al verde della natura.

Español :

En el corazón de la región de Bresse, Les Eternelles le da la bienvenida a su magnífica finca para vivir una experiencia inolvidable, combinando una experiencia ecuestre única con una pernoctación en un alojamiento insólito, en plena naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-14 par Aintourisme source Apidae Tourisme