Les Grands Moulins Saint-Christophe Eure-et-Loir

Les Grands Moulins Fluvial

Les Grands Moulins Aire de pique-nique 28200 Saint-Christophe Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 225 Distance : 10500.0 Tarif :

Du village de Saint Christophe, vous rejoindrez la Conie au passage du moulin d’Ecoublanc. Le Loir entre Marboué et Châteaudun offre un paysage calme et reposant entre plaines et bois avant d’arriver au pied du château.

English :

From the village of Saint Christophe, you reach the river Conie via the Ecoublanc mill. The Loir between Marboué and Châteaudun offers a calm and relaxing landscape between plains and woods before arriving at the foot of the château.

Deutsch :

Vom Dorf Saint Christophe aus gelangen Sie an der Mühle von Ecoublanc vorbei zum Fluss Conie. Der Loir zwischen Marboué und Châteaudun bietet eine ruhige und erholsame Landschaft zwischen Ebenen und Wäldern, bevor Sie am Fuße des Schlosses ankommen.

Italiano :

Dal villaggio di Saint Christophe, si può raggiungere la Conie passando per il mulino di Ecoublanc. Il Loir tra Marboué e Châteaudun offre un paesaggio tranquillo e rilassante tra pianure e boschi prima di arrivare ai piedi del castello.

Español :

Desde el pueblo de Saint Christophe, se llega a la Conie pasando por el molino de Ecoublanc. El Loir entre Marboué y Châteaudun ofrece un paisaje tranquilo y relajante entre llanuras y bosques antes de llegar al pie del castillo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-20 par SIT Centre-Val de Loire