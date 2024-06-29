Rando ludique Azil & Magda Saint-Christophe Savoie

Rando ludique Azil & Magda Saint-Christophe Savoie vendredi 1 août 2025.

Rando ludique Azil & Magda

Rando ludique Azil & Magda 3796, Route de Chambéry Route Départementale 1006 73360 St Christophe-la Gro 73360 Saint-Christophe Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un parcours randonnée nature sur le plateau de la Fru, constitué de 12 épreuves ludiques sur le thème de la préhistoire.

http://www.azil-magda.com/ +33 4 76 88 62 08

English : Hiking Azil and Magda

A track on the site of Fru, an entertaining occasion to discover and explore this archaeological area through 12 fun hardships.

Deutsch :

Ein Naturwanderweg auf dem Plateau de la Fru, der aus 12 spielerischen Prüfungen zum Thema Urgeschichte besteht.

Italiano :

Un percorso naturalistico sull’altopiano di Fru, composto da 12 divertenti prove sul tema della preistoria.

Español :

Un recorrido natural en la meseta de Fru, compuesto por 12 divertidas pruebas sobre el tema de la prehistoria.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme