Les Graoussettes, un lac d’irrigation et de loisirs Ségalas Lot-et-Garonne

Les Graoussettes, un lac d’irrigation et de loisirs 47800 Ségalas Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

La première partie de cette balade suit les berges du lac. Après le passage sur la seconde digue, la balade se poursuit dans les bois, puis sur le chemin de crête délimitant les communes de St-Colomb-de-Lauzun et Ségalas.

English : Les Graoussettes, un lac d’irrigation et de loisirs

The first part of this walk follows the banks of the lake. After the passage on the second dam, the walk continues in the woods, then on the ridge path delimiting the communes of St-Colomb-de-Lauzun and Ségalas.

Deutsch : Les Graoussettes, un lac d’irrigation et de loisirs

Der erste Teil dieser Wanderung folgt den Ufern des Sees. Nach der Überquerung des zweiten Damms geht die Wanderung durch den Wald und dann auf dem Kammweg weiter, der die Gemeinden St-Colomb-de-Lauzun und Ségalas voneinander abgrenzt.

Italiano :

La prima parte di questa passeggiata segue le rive del lago. Dopo aver superato la seconda diga, la passeggiata prosegue nel bosco, poi lungo il sentiero di crinale che segna il confine tra i comuni di St-Colomb-de-Lauzun e Ségalas.

Español : Les Graoussettes, un lac d’irrigation et de loisirs

La primera parte de este paseo sigue las orillas del lago. Tras pasar por el segundo dique, el paseo continúa por el bosque y luego por el camino de la cresta que marca el límite entre los municipios de St-Colomb-de-Lauzun y Ségalas.

